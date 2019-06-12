السعودية اليوم / المرعشي وكيلاً للتطوير والتنمية المستدامة بجامعة جدة



جدة 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

اعتمد معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرار اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي والمضمن تكليف الدكتور ماجد بن سعيد المرعشي ، وكيلاً لجامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة.

وهنأ معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ، الدكتور المرعشي خلال استقباله له بمكتبه اليوم ، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.

من جانبه عبر الدكتور ماجد المرعشي ، عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم ، ومعالي مدير جامعة جدة على هذه الثقة ، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق ، وأن يقدم كل ما يساهم في تطوير العمل بالجامعة ، وتحقيق أهدافها وفق الخطط والإستراتيجيات العامة.

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19:45ت م

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