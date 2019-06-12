السعودية اليوم / الزياني يدين استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبها



الرياض 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن إدانته الشديدة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لمطار أبها الدولي، بقذيفة صاروخية، ما أدى إلى إصابة 26 مدنياً بجروح، واصفاً إياه بالجريمة الإرهابية التي تتعارض مع القانون الدولي والإنساني.

واستنكر الأمين العام استهداف المنشآت المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في المملكة، بكونه جريمة حرب، وتهديداً مباشراً لسلامة المدنيين الآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، وبرهاناً واضحاً على تجاوز جماعة الحوثي لكل القيم الإسلامية والقوانين الدولية.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى التنديد بمثل هذه الجرائم العدوانية ضد المناطق المدنية في المملكة، مطالباً مجلس الأمن الدولي بوضع حد لاستمرار جماعة الحوثي في الاعتداء على أراضي المملكة العربية

// انتهى //

19:42ت م

0158



الرياض 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واسأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن إدانته الشديدة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لمطار أبها الدولي، بقذيفة صاروخية، ما أدى إلى إصابة 26 مدنياً بجروح، واصفاً إياه بالجريمة الإرهابية التي تتعارض مع القانون الدولي والإنساني.واستنكر الأمين العام استهداف المنشآت المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في المملكة، بكونه جريمة حرب، وتهديداً مباشراً لسلامة المدنيين الآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، وبرهاناً واضحاً على تجاوز جماعة الحوثي لكل القيم الإسلامية والقوانين الدولية.ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى التنديد بمثل هذه الجرائم العدوانية ضد المناطق المدنية في المملكة، مطالباً مجلس الأمن الدولي بوضع حد لاستمرار جماعة الحوثي في الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية في تهديد واضح للأمن والسلم الإقليمي.// انتهى //19:42ت م0158

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.