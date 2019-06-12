

الطائف 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

قامت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات (الإدارة العامة للنظافة) بتنفيذ برنامج لإعادة تأهيل حاويات النفايات وإعادة توزيعها بأحياء الطائف ودعم مواقع جديدة بحاويات لجمع النفايات وسلال للتخلص من المبعثرات ، وذلك ضمن جهود رفع مستوى جودة العمل البلدي في مجال النظافة والصحة العامة ، وشمل البرنامج تأهيل أكثر من 2000 حاوية بأعمال صيانة الدهان وتصليح القواعد والحاملات والمظهر العام ، وإعادة توزيع أكثر من 19 ألف حاوية بالمدينة والضواحي والمواقع السياحية ، وتزويد مواقع سكنية جديدة بأكثر من 1200 حاوية .

وأوضحت الإدارة العامة للنظافة أن البرنامج يعزز جهود تحسين المشهد الحضري للمدينة ، حيث حصرت الفرق الميدانية احتياجات جميع الأحياء والمواقع ، والتأكد من حاويات النفايات بمختلف الأنواع والأحجام التي تحتاج لإعادة التأهيل ، وشرعت فرق الصيانة الميدانية المجهزة بأعمال الصيانة ميدانياً دون الحاجة إلى نقلها للورش الفنية ، وشملت أعمال التأهيل الغسيل الشامل والفحص للحاويات ومواقع تواجدها ونسبة خدمتها للمنازل المحيطة ، بينما تولت فرق أخرى إعادة توزيع الحاويات للموسم السياحي ، ودعم الحاويات المتاحة بأخرى جديدة .

وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن البرنامج شمل أحياء وسط المدينة وشمال وجنوب الطائف والسيل الكبير والسيل الصغير وعشيرة إضافة إلى الضواحي والشفا والهدا ، وتستمر فرق المتابعة بتوفير حاويات النفايات والتأكد من سلامتها والرفع بتقارير يومية عن الحاويات المتضررة لمعالجتها على الفور.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للنظافة تقوم حالياً بتكثيف جهود النظافة وكنس الأحياء والشوارع ورفع المخلفات والمتروكات وتفريغ الحاويات في الأحياء والمناطق السياحية والمتنزهات البرية مع استمرار أعمال جمع المبعثرات في المرتفعات السياحية التي تجذب الزوار، وتقوم فرق الصحة العامة بتعزيز أعمال الوقاية الصحية والرش ومكافحة بؤر التكاثر الحشري وبرامج الاستقصاء الحشري بأرجاء المحافظة.

// انتهى //

19:39ت م

0157





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / توزيع 19 ألف حاوية لتعزيز نظافة الطائف في الموسم السياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.