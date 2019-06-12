اجتماعي / رئيس ديوان المظالم يزور سماحة المفتي العام للمملكة

الرياض 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

زار معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم، سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وذلك في مكتب سماحته بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف، يرافق معاليه في الزيارة رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة فضيلة الشيخ محمد بن صلاح الحصيني، ورئيس المحكمة الإدارية بمكة المكرمة فضيلة الشيخ صالح بن عبدالله السعوي، ومساعد رئيس المحكمة الإدارية بجدة فضيلة الشيخ سعيد بن محمد الزهراني.

من جانبه هنأ الدكتور اليوسف سماحة المفتي بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لسماحته دوام الصحة والعافية، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الرخاء والأمن، وأن يرد كيد المتربصين بها في نحورهم، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يعينهم ويوفقهم لتسخير الجهود والامكانات كافة لحماية وصون أمن واستقرار بلاد الحرمين ومقدساتها.

من جهته قدّم سماحة المفتي شكره لمعاليه على زيارته، مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به ديوان المظالم في إقامة العدالة وإنصاف أهل الحقوق، وفق تحكيم مبادئ الشريعة الإسلامية في أحكامه القضائية.

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// انتهى //

19:19ت م

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