السعودية اليوم / وزير الدفاع اللبناني يلتقي وفداً أمريكياً



بيروت 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

التقى وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب اليوم، وفداً من مجموعة العمل الأمريكيَة من أجل لبنان، الذي يزور بيروت حالياً .

وجرى خلال اللقاء بحث موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية في لبنان، إضافة إلى بحث أزمة النازحين السوريين .

// انتهى //

19:19ت م

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