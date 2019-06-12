السعودية اليوم / رئيس ديوان المظالم يتفقد مقر الديوان بمجمع الدوائر الحكومية بالطائف

الرياض 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس تفقد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليومـ، مقر ديوان المظالم بمجمع الدوائر الحكومية بمحافظة الطائف . وقام معاليه بجولة على جميع الأقسام والمرافق الخدمية التي يحتويها المقر، للوقوف على مدى جاهزيته وما يتطلبه من احتياجات ضرورية، كما التقى بالموظفين العاملين على تجهيز المقر شاكراً إياهم على إنهاء الأعمال. Advertisements // انتهى // 19:18ت م 0150





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