السعودية اليوم / وزيرة يمنية تؤكد حرص حكومة بلادها للحد من ظاهرة استغلال الأطفال في النزاعات



عدن 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، ابتهاج الكمال، حرص حكومة بلادها على الحد من ظاهرة عمل الأطفال ومنع استغلالهم في النزاعات المسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن "الكمال" قولها : إن هناك خطة حكومية لمنع تجنيد الأطفال دون سن 18 سنة، لمنع استغلالهم في النزاعات المسلحة، وتشارك في تنفيذها كافة الجهات الحكومية المعنية وتحرز الخطة تقدماً ملموساً .

وأضافت أن ظاهرة عمل الأطفال في اليمن شهدت نمواً متصاعداً، ووصل عددهم الى 1,6 مليون طفل ويشكلون 21 % من إجمالي عدد الأطفال في نفس الفئة العمرية"، مشيرة الى انهم يعملون في ظروف وأوضاع صعبة، تعرضهم لمخاطر صحية واجتماعية ووتعيقهم من مواصلة التعليم .

ولفتت إلى أن الحكومة تعد خطة وطنية للحد من عمالة الأطفال بالتنسيق مع الشركاء، وتهدف الى وضع التدابير اللازمة للحد من الظاهرة، بما في ذلك تعديل تشريعات العمل والتوسع في التعليم وبرامج سحب الأطفال من سوق العمل وتوفير الرعاية والحماية للأطفال .

//انتهى//

19:17ت م

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