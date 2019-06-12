اجتماعي / محافظ الخرج يلتقي رئيس وأعضاء جمعية بشائر الخير لحفظ النعمة



السيح 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، رئيس جمعية بشائر الخير لحفظ النعمة بالخرج فريع بن فهيد الصخابرة ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .

ورحّب الماضي برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ، معبراً عن سعادته بتأسيس هذه الجمعية المباركة التي ستخدم فئة غالية وشريحة مهمة من المجتمع في جميع مدن ومراكز وقرى الخرج.

واستعرض الرئيس التنفيذي للجمعية ناصر بن محمد العماري خلال اللقاء أبرز اهتمامات الجمعية تجاه المجتمع وطموحاتها المستقبلية.

وفي ختام اللقاء قدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الرئاسة الفخرية لمحافظ الخرج ، متمنياً من الله عز وجل التوفيق والسداد في هذا العمل المبارك.

// انتهى //

19:07ت م

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