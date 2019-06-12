سياسي / السلطات المصرية تحبط محاولة تسلل 41 شخصًا إلى ليبيا



القاهرة 09 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 12 يونيو ٢٠١٩ م واس

أحبطت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة مطروح اليوم محاولة تسلل 41 شخصًا، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتسللين حاولوا العبور إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بمنطقة السلوم الحدودية، فقامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على النيابة المختصة.

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18:30ت م

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