السعودية اليوم / عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وأغلقوا شارعًا جنوبي المسجد لتنفيذ أعمال استيطانية تهويدية.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.

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18:04ت م

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