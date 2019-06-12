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الحريري يدين المحاولات الحوثية الخبيثة لاستهداف أمن واستقرار المملكة

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2019-06-12

الحريري يدين المحاولات الحوثية الخبيثة لاستهداف أمن واستقرار المملكة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الاعتداء الآثم الذي تعرّض له مطار أبها الدولي اليوم، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا بجروح.

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ونقلت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية عن الحريري قوله : إن هذا الاعتداء الصارخ على المنشآت المدنية الحيوية ، يُؤكد استمرار المحاولات الخبيثة لاستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق.

وتابع : إننا إذ نستنكر بشدة هذا الاعتداء الجديد، نؤكد وقوفنا وتضامننا مع المملكة، قيادة وشعبًا، في التصدي لمثل هذه الاعتداءات ومنعها من تحقيق أهدافها المُبيتة”.





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