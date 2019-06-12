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مجلس وزراء الداخلية العرب : استهداف مطار أبها عمل إجرامي مشين
متابعات الخليج 365 - واس
استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.
وأدان المجلس في بيان صادر عن الأمانة العامة بمقرها في تونس اليوم ، هذا العمل الإجرامي المشين الذي يكشف نوايا الميليشيات الحوثية العدوانية والخبيثة في سعيها لترويع الآمنين؛ ويتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية ويعد جريمة حرب.
وأكد مجلس وزراء الداخلية العرب تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييده الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية ، مقدراً عالياً سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين .
كما أدانت جمهورية القمر المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي صباح اليوم من قبل الحوثيين، مما أدى إلى إصابة 26 مدنيًا من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة في بيان لها: “تعتبر جمهورية القمر المتحدة حكومة وشعبًا هذه الأعمال الإجرامية المتكررة – لاسيما في الوقت الذي يتم استهداف سلامة المسافرين-؛ ما هي إلا مجرد استهتار وتلاعب بالاتفاقيات المعنية بالأمن والسلام الدوليين، مما يستدعي ويتطلب إلى التعامل بجدية وحزم نحو منع ازدياد مثل هذه الأعمال الإرهابية المنفلتة”.
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