2019-06-12

أمريكا : استهداف مطار أبها تطور جديد على مستوى التهديد الإيراني في المنطقة

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أكّد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية آر كلارك كوبر أن الهجمات الإيرانية بما فيها الهجوم الصاروخي على مطار أبها يمثل تطورًا جديدًا على مستوى التهديد الذي تشكله إيران في المنطقة.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن اعتداءات الحوثيين ضد السعودية تظهر أدلة جديدة على دور إيران الخبيث في المنطقة.