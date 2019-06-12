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2019-06-12 أمريكا تدين بأشد العبارات الممكنة استهداف الحوثيين لمطار أبها متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أدانت الولايات المتحدة بأشدّ العبارات الممكنة استهداف الحوثين لمطار أبها الدولي ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات الطفيفة تماثلت جميعها للشفاء. وقالت السفارة الأمريكية لدى المملكة في بيان لها : نيابة عن السفير جون أبي زيد وجميع منسوبي البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها واستهداف المدنيين الأبرياء، ونعرب عن خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين.









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