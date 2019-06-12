شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة: ملتزمون بنقل تشليح بريمان إلى حي الحجاز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فوز الغامدي (جدة)

أكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، أن الأمانة ملتزمة بنقل تشليح بريمان للموقع الجديد في حي الحجاز شرق الصالحية، إنفاذاً للتوجيهات الصادرة من مقام المحافظة, نافياً ما تم تداوله أخيراً بشأن تمديد العمل في موقع تشليح بريمان، واستمرار إغلاق المحلات المخالفة التي تحاول مزاولت النشاط في بريمان بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وذكر البقمي أن عملية انتقال محلات التشليح مستمرة للموقع الجديد، حيث تم توقيع عقود 58 محلاً من 101 محلاً تضمنها تقرير لجنة حصر محلات تشليح بريمان المُشكَّلة من مقام محافظة جدة، حيث أجرت أمانة محافظة جدة في مقرها الرئيس يوم الثلاثاء 21 صفر 1440هـ القرعة الإلكترونية العلنية لتوزيع مواقع تأجير التشليح البديل بحضور مُلاك التشاليح السابقة في منطقة بريمان، على أن يتم تنظيم قرعة علنية ثانية لمُلاك التشاليح الذين لم يحضروا القرعة الأولى.

الجدير بالذكر، أن الأمانة أعلنت في وقت سابق تخصيص موقع تشاليح مؤقت لأصحاب محلات التشاليح بمنطقة بريمان ممن شملهم بيان لجنة الحصر، فيما تقرر إقامة الموقع البديل بحي الحجاز شرق طريق الحرمين، مشتملاً على 101 قطعة أرض للتشاليح منها موقعين مخصصه للمكابس.