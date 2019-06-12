شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «قطار الحرمين المزدوج» في أولى رحلاته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

انطلق قطار الحرمين المزدوج اليوم (الأربعاء) في أولى رحلاته من مكة المكرمة إلى المدينة المنور، مروراً بمحطتي جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ثم محطة طيبة الطيبة، حيث تبلغ سعة القطار 832 راكباً، وذلك تلبية للكثافة الكبيرة على الرحلات وخاصة مع حلول شهري القعدة والحجة، وتنقلات ضيوف الرحمن ما بين المدينتين المقدستين، في خطوة ستُقلل من استخدام الحافلات نظراً لسرعتها وما توفره من الراحة لمستخدميها.

وكانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قد وقَّعت اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي، ليتولى «البريد» بموجبها تشغيل خدمات استلام وتسليم الأمتعة والطرود في محطات قطار الحرمين السريع.

‏وستُتيح الاتفاقية للمسافرين عبر قطار الحرمين السريع وغير المسافرين نقل أمتعتهم أو الطرود عبر مكاتب البريد بمحطات الركاب في مكة، وجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة.

وكان البريد السعودي قد تقدَّم بأنسب العروض في المنافسة المطروحة لتقديم خدمات نقل الأمتعة الإضافية والطرود لركاب قطار الحرمين السريع من وإلى محطات قطار الحرمين.

Advertisements

يُذكر أن مؤسسة البريد السعودي، وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات، ستقوم بتشغيل خدمات نقل الأمتعة والطرود لمُسافري قطار الحرمين السريع حسب المواصفات والضوابط الكفيلة بتحقيق الكفاءة والجودة في نقل أمتعة المسافرين، وستكون الخدمة مُتاحة خلال الربع الأول من العام ٢٠١٩م.

يُشار إلى أن قطار الحرمين قد تمكن من نقل 116 ألف راكباً خلال شهر رمضان 1440هـ ما بين مكة المكرمة والمدينة المنور ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجدة، وكانت نسبة الركاب من المعتمرين والمُقيمين هي الأكبر، إلي جانب المعتمرين القادمين من خارج المملكة، وحقق القطار دقة في مواعيد الانطلاق والوصول بنسبة 94 في المئة.

وكان مسؤول في مشروع قطار الحرمين قد كشف لـ«الخليج 365» عن عزم المشروع إطلاق خدمة القطار المزدوج (أي سير قطارين في وقت واحد) ابتداءً من اليوم (الأربعاء) 12 يونيو على بعض الرحلات، لرفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.

وتم تحديد مواعيد الرحلات لشهر يونيو الجاري في أيام (الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد) من مكة المكرمة باتجاه المدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجدة، حيث تنطلق أول رحلة في تمام الساعة 8 صباحاً، ثم 12 ظهراً، والثالثة عند الساعة 3.15 عصراً، بينما تنطلق الرحلة الرابعة 18,15 مساءاً، والخامسة عند الساعة 20، ونفس المواعيد لخط العودة.