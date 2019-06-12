مبادرة لنقل أمتعة الحجاج من صالات مطار جدة إلى مساكنهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة- جدة

أبرمت وزارة الحج والعمرة أمس مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك، لتنفيذ مبادرة نقل أمتعة الحجاج من صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مساكنهم، والتي تهدف إلى تقليص مدة الانتظار وتسهيل إجراءات الحجاج عند وصولهم إلى المطار.

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وتستهدف مذكرة التفاهم التي وقعها مدير فرع الوزارة بمحافظة جدة المهندس مروان السليماني، ومدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي مشعل الزبيدي، في مرحلتها الأولى الرحلات القادمة من الهند، تركيا، المغرب، الجزائر، تونس، الكويت، الإمارات، البحرين، وتحقق ركيزتين أساسيتين في خدمة ضيوف الرحمن تتمثلان في تطوير إجراءات الاستقبال والتفويج عبر المنافذ وتوفير خيارات متعددة لخدمة نقل الأمتعة.

يذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز راحة وسلامة الحجاج بشكل عام، والحرص على تحقيق أعلى معاير السلامة والأمن، وإلغاء الفترة الزمنية لتصعيد الأمتعة على الحافلات بشكل كامل، إضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية داخل الصالات، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

المبادرة تحقق في مرحلتها الأولى: