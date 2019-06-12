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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الملازم بالمديرية العامة لحرس الحدود، عوض بن عطية حسن الزهراني، مساء أمس، بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.
جاء ذلك بحضور جمع من الأهل والأصدقاء، وضباط وأفراد القطاعات العسكرية الذين شاركوا العريس فرحته، وقدّموا له التهاني بالمناسبة السعيدة.
"الزهراني" يحتفل بزواجه في مكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
احتفل الملازم بالمديرية العامة لحرس الحدود، عوض بن عطية حسن الزهراني، مساء أمس، بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.
جاء ذلك بحضور جمع من الأهل والأصدقاء، وضباط وأفراد القطاعات العسكرية الذين شاركوا العريس فرحته، وقدّموا له التهاني بالمناسبة السعيدة.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
06:51 PM
احتفل الملازم بالمديرية العامة لحرس الحدود، عوض بن عطية حسن الزهراني، مساء أمس، بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.
جاء ذلك بحضور جمع من الأهل والأصدقاء، وضباط وأفراد القطاعات العسكرية الذين شاركوا العريس فرحته، وقدّموا له التهاني بالمناسبة السعيدة.
، "الزهراني" يحتفل بزواجه في مكة ،
المصدر : الخليج 365
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