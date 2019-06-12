شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا في السعودية تدين استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها والان مع التفاصيل

دانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها المدني.

وقالت السفارة، في بيان لها: ندين بأشد العبارات الهجوم الحوثي على مطار #أبها واستهداف المدنيين الأبرياء.

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن، أنه "عند الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

ولفت المالكي إلى أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.