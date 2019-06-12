السعودية | مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمطار أبها الدولي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمطار أبها الدولي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:15 مساءً, 12 يونيو 2019 م
المناطق _ تونس
استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.
وأدان المجلس في بيان صادر عن الأمانة العامة بمقرها في تونس اليوم ، هذا العمل الإجرامي المشين الذي يكشف نوايا الميليشيات الحوثية العدوانية والخبيثة في سعيها لترويع الآمنين؛ ويتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية ويعد جريمة حرب.
وأكد مجلس وزراء الداخلية العرب تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييده الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية ، مقدراً عالياً سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين .
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