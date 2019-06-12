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2019-06-12 المنصور: قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات عسكرية على شاطئ ⁧‫الحديدة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكّد المتحدث الرسمي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن التحالف العربي لدعم الشرعية لم ينفذ أي عمليات عسكرية على شاطئ الحديدة. وفنّد المنصور مزاعم الحوثيين حول استهداف التحالف لأهداف مدنية في هذه المنطقة.









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