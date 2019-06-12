بعد مقطع المصاحف في مكب النفايات بالمدينة .. آل الشيخ يتوعّد بمحاسبة المتسبب

2019-06-12

متابعات الخليج 365 -الرياض

وجّه الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحاسبة المتسبب في امتهان عدد من المصاحف التي ظهرت في مقطع فيديو مُلقاة على الأرض بمكب النفايات بمحافظة خيبر بالمدينة المنورة.

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وصرّح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن سعود العسكر، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول حول وجود كمية من المصاحف والملفات الإدارية بمكب النفايات بمحافظة خيبر بالمدينة المنورة، وبطريقة فيها ازدراء للمصاحف، والذي يتعارض مع تعاليم ديننا وقيمنا الإسلامية التي تحثّ على احترام القرآن الكريم، وكل كتاب أو مستند حكومي يتضمن آيات كريمة وأحاديث شريفة، مؤكداً أن الوزارة فور انتشار المقطع فتحت تحقيقاً مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة، وفق الفيديو الذي أشار لموقع تلك المخالفات.

وبيّن العسكر أنه ووفق توجيهات الوزير آل الشيخ، فإن المتسبب سوف يكون محل المساءلة والعقاب والمحاسبة، لمخالفته للتعليمات في امتهان المصاحف وإتلاف المستندات الحكومية وتعريضها للإهانة والازدراء، إضافة إلى انتهاك حرمة كتاب الله عز وجل، مشيراً إلى أن هناك بياناً توضيحياً سوف تصدره الوزارة لاحقاً بعد اكتمال التحقيقات في الحادثة.