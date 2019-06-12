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انفجار منصة نفط إيرانية قطرية بمنطقة عسلوية على الخليج العربي
متابعات الخليج 365 - متابعة
وقع انفجار، اليوم الأربعاء، في منصة إيرانية لاستخراج النفط في مياه الخليج العربي، ما أدّى إلى تعليق عمليات استخراج الغاز.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فارس: “أدّى تسرب غازي بمنصة بحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي الإيراني المشترك مع قطر والواقع بالخليج العربي إلى اندلاع حريق طفيف اليوم الأربعاء”.
وأوضحت الوكالة أن “الحريق اندلع قبل ساعات في المنصة رقم 9 التابعة للمراحل التطويرية 6 و7 و8 بحقل بارس الجنوبي أكبر حقل غاز إيراني، حيث تم تعليق عمليات استخراج الغاز من هذه المنصة في الدقائق الأولى من الحادث”.
وتابع مصدر للوكالة الإيرانية أن حوالي 14 شخصًا يعملون في المنصة، وتمّ إجلاؤهم عبر مروحية إلى منطقة عسلوية الساحلية، فيما تعمل سفن الإطفاء على تبريد المنصة تحسبًا لحوادث طارئة.
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