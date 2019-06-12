شكرا لقرائتكم الأردن : ندعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-12 الأردن : ندعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها متابعات الخليج 365 -واس أدانت الحكومة الأردنية اليوم – بأشد العبارات – استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي، الذي أدى إلى إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح .

وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها ، مؤكدة أن عمّان تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، متمنية في الوقت نفسه الشفاء العاجل للمصابين .









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