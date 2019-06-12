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إحباط محاولة انقلاب في السودان قادها ضباط متشددون
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت مصادر سودانية، الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلابية في السودان على المجلس العسكري الانتقالي.
ونقلت العربية نت عن تلك المصادر قولهم إنه تم توقيف 68 ضابطاً، حيث يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان.
وقالت إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط متشددون.
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