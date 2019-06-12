السعودية | الإمارات: استهداف مطار أبها دليل على الإرهاب الحوثي

شكرا لقرائتكم الإمارات: استهداف مطار أبها دليل على الإرهاب الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دانت الإمارات بشدة "الهجوم الإرهابي الحوثي بمقذوف عسكري، والذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفر عن إصابة العديد من المدنيين".

واستنكرت الإمارات بشدة هذا العمل الإرهابي، واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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كما جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها "تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وذكر البيان أن "أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات".

كذلك أعربت الوزارة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.