، "حسنين" لـ"الخليج 365": نفاد ٥٠٠ تذكرة لحفل محمد عبده وخالد عبدالرحمن بالقصيم قبل فتح البيع رسميًا ،

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أكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لحفل خالد عبدالرحمن ومحمد عبده بالقصيم "محمد زكي حسنين"، أن ٥٠٠ تذكرة نفدت عند فتح بيع التذاكر بشكل تجريبي، مشيراً إلى أن هذه أول مرة تحدث معهم طوال تنظيمهم للحفلات الغنائية.
وقال: "أعتقد أن حفل القصيم سيكون مميزًا، خاصة أنه ولأول مرة يجتمع الفنانان محمد عبده وخالد عبدالرحمن مع بعضهما"، مشيرًا إلى أن "التذاكر قد تنفد في الساعات القريبة القادمة".
وتابع حسنين لـ"الخليج 365": قمنا اليوم بعمل تجربة لآلية البيع فتفاجأنا ببيع ٥٠٠ تذكرة فورًا؛ فيبدو أن الجمهور كان ينتظرنا. ثم أوقفنا البيع والآن قمنا بفتح البيع بشكل رسمي، وقد حددنا ٢٠٠٠ تذكرة للجماهير.
وقال: وفق المعطيات الأولية سيكون حفل القصيم مميزًا، ونتوقع إقبالًا كبيراً، خاصة بعد عملية الشراء المفاجئة، ومنذ إعلاننا الحفل وجدنا تفاعلًا كبيرًا وتعاونًا من الجهات هناك.
واختتم: نحن تسلمنا الحفل بشكل كامل من التجهيزات وبيع التذاكر وبدأنا العمل فورًا؛ لأن الموافقة على إقامته جاءت سريعة وبحول الله سننتهي من تجهيزه في وقت وجيز.
"حسنين" لـ"الخليج 365": نفاد ٥٠٠ تذكرة لحفل محمد عبده وخالد عبدالرحمن بالقصيم قبل فتح البيع رسميًابدر العتيبي الخليج 365 2019-06-12
أكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لحفل خالد عبدالرحمن ومحمد عبده بالقصيم "محمد زكي حسنين"، أن ٥٠٠ تذكرة نفدت عند فتح بيع التذاكر بشكل تجريبي، مشيراً إلى أن هذه أول مرة تحدث معهم طوال تنظيمهم للحفلات الغنائية.
وقال: "أعتقد أن حفل القصيم سيكون مميزًا، خاصة أنه ولأول مرة يجتمع الفنانان محمد عبده وخالد عبدالرحمن مع بعضهما"، مشيرًا إلى أن "التذاكر قد تنفد في الساعات القريبة القادمة".
وتابع حسنين لـ"الخليج 365": قمنا اليوم بعمل تجربة لآلية البيع فتفاجأنا ببيع ٥٠٠ تذكرة فورًا؛ فيبدو أن الجمهور كان ينتظرنا. ثم أوقفنا البيع والآن قمنا بفتح البيع بشكل رسمي، وقد حددنا ٢٠٠٠ تذكرة للجماهير.
وقال: وفق المعطيات الأولية سيكون حفل القصيم مميزًا، ونتوقع إقبالًا كبيراً، خاصة بعد عملية الشراء المفاجئة، ومنذ إعلاننا الحفل وجدنا تفاعلًا كبيرًا وتعاونًا من الجهات هناك.
واختتم: نحن تسلمنا الحفل بشكل كامل من التجهيزات وبيع التذاكر وبدأنا العمل فورًا؛ لأن الموافقة على إقامته جاءت سريعة وبحول الله سننتهي من تجهيزه في وقت وجيز.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
05:55 PM
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
06:02 PM
قال: الفعالية ستكون مميزة.. ونتوقع إقبالًا غير مسبوق
أكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لحفل خالد عبدالرحمن ومحمد عبده بالقصيم "محمد زكي حسنين"، أن ٥٠٠ تذكرة نفدت عند فتح بيع التذاكر بشكل تجريبي، مشيراً إلى أن هذه أول مرة تحدث معهم طوال تنظيمهم للحفلات الغنائية.
وقال: "أعتقد أن حفل القصيم سيكون مميزًا، خاصة أنه ولأول مرة يجتمع الفنانان محمد عبده وخالد عبدالرحمن مع بعضهما"، مشيرًا إلى أن "التذاكر قد تنفد في الساعات القريبة القادمة".
وتابع حسنين لـ"الخليج 365": قمنا اليوم بعمل تجربة لآلية البيع فتفاجأنا ببيع ٥٠٠ تذكرة فورًا؛ فيبدو أن الجمهور كان ينتظرنا. ثم أوقفنا البيع والآن قمنا بفتح البيع بشكل رسمي، وقد حددنا ٢٠٠٠ تذكرة للجماهير.
وقال: وفق المعطيات الأولية سيكون حفل القصيم مميزًا، ونتوقع إقبالًا كبيراً، خاصة بعد عملية الشراء المفاجئة، ومنذ إعلاننا الحفل وجدنا تفاعلًا كبيرًا وتعاونًا من الجهات هناك.
واختتم: نحن تسلمنا الحفل بشكل كامل من التجهيزات وبيع التذاكر وبدأنا العمل فورًا؛ لأن الموافقة على إقامته جاءت سريعة وبحول الله سننتهي من تجهيزه في وقت وجيز.
، "حسنين" لـ"الخليج 365": نفاد ٥٠٠ تذكرة لحفل محمد عبده وخالد عبدالرحمن بالقصيم قبل فتح البيع رسميًا ،
المصدر : الخليج 365
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