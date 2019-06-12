، خادم الحرمين يتلقى برقيات إدانة من الكويت إثر استهداف مطار أبها ،

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف أسفر عن إصابة عدد من المسافرين من جنسيات مختلفة وإلحاق بعض الأضرار بصالة المطار.
وأشار الشيخ "الأحمد" إلى أن هذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية كافة، مؤكداً وقوف دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها.
وجدد الأمير الكويتي موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، سائلاً المولى تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية من ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية استنكار وإدانة مماثلة من الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.
خادم الحرمين يتلقى برقيات إدانة من الكويت إثر استهداف مطار أبهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-12
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف أسفر عن إصابة عدد من المسافرين من جنسيات مختلفة وإلحاق بعض الأضرار بصالة المطار.
وأشار الشيخ "الأحمد" إلى أن هذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية كافة، مؤكداً وقوف دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها.
وجدد الأمير الكويتي موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، سائلاً المولى تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية من ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية استنكار وإدانة مماثلة من الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
05:45 PM
أكدت أن هذا العمل الاجرامي يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية كافة
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف أسفر عن إصابة عدد من المسافرين من جنسيات مختلفة وإلحاق بعض الأضرار بصالة المطار.
وأشار الشيخ "الأحمد" إلى أن هذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية كافة، مؤكداً وقوف دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها.
وجدد الأمير الكويتي موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، سائلاً المولى تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية من ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية استنكار وإدانة مماثلة من الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.
، خادم الحرمين يتلقى برقيات إدانة من الكويت إثر استهداف مطار أبها ،
المصدر : الخليج 365
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