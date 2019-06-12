محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنه استهدف المدنيين الأبرياء أدانت السفارة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي، واستهداف المدنيين. وقالت السفارة في بيان لها: "ندين بأشد العبارات الهجوم الحوثي على مطار أبها، واستهداف المدنيين الأبرياء". السفارة الأمريكية بالرياض تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12 أدانت السفارة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي، واستهداف المدنيين. وقالت السفارة في بيان لها: "ندين بأشد العبارات الهجوم الحوثي على مطار أبها، واستهداف المدنيين الأبرياء". Advertisements 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 05:44 PM قالت إنه استهدف المدنيين الأبرياء قالت إنه استهدف المدنيين الأبرياء أدانت السفارة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي، واستهداف المدنيين. وقالت السفارة في بيان لها: "ندين بأشد العبارات الهجوم الحوثي على مطار أبها، واستهداف المدنيين الأبرياء". ، السفارة الأمريكية بالرياض تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها ،

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