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أفاد تلفزيون النهار بأن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، مَثُل أمام المحكمة العليا، اليوم (الأربعاء)، في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع، وفقِا لـ"رويترز".
و"أويحيى" هو أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد، منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر؛ للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة، ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجّون بالفاسدة.
الجزائر.. محاكمة رئيس الوزراء السابق بتهمة الكسب غير المشروعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
أفاد تلفزيون النهار بأن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، مَثُل أمام المحكمة العليا، اليوم (الأربعاء)، في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع، وفقِا لـ"رويترز".
و"أويحيى" هو أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد، منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر؛ للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة، ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجّون بالفاسدة.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
05:46 PM
"أويحيى" مَثُل أمام المحكمة العليا اليوم
أفاد تلفزيون النهار بأن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، مَثُل أمام المحكمة العليا، اليوم (الأربعاء)، في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع، وفقِا لـ"رويترز".
و"أويحيى" هو أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد، منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر؛ للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة، ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجّون بالفاسدة.
، الجزائر.. محاكمة رئيس الوزراء السابق بتهمة الكسب غير المشروع ،
المصدر : الخليج 365
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