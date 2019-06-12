، الجزائر.. محاكمة رئيس الوزراء السابق بتهمة الكسب غير المشروع ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أويحيى" مَثُل أمام المحكمة العليا اليوم

أفاد تلفزيون النهار بأن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، مَثُل أمام المحكمة العليا، اليوم (الأربعاء)، في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع، وفقِا لـ"رويترز".

و"أويحيى" هو أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد، منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر؛ للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة، ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجّون بالفاسدة.