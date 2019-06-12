بثها مسافرون.. فيديوهات من أرض مطار أبها تصدم الحوثيين وتكشف كذبهم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

صدمت الفيديوهات التي بثها المسافرون عبر مطار أبها، فجر اليوم، الحوثيين بعد أن استبشروا بانتصاراتهم الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبث المسافرون الفيديوهات من داخل المطار والتي أوضحت سير العمل بشكل طبيعي وكأنه لم يحدث شيء. وكانت قد أعلنت هيئة الطيران المدني أن حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي.

وبث مقطع لوجود أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز صباح اليوم بمطار أبها الدولي؛ وذلك للوقوف ميدانياً على أحداث الهجوم الإرهابي الذي نفذته المليشيا الحوثية.

وكانت قد أعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها- ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.