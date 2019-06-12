مشرف موسم جدة ينفي شائعة عروض الرقص

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نفى المشرف العام على موسم جدة المهندس رائد أبو زنادة، بشكل قاطع، وجود أي فعالية مخلة بالآداب أو الذوق العام أو مخالفة لأعراف المجتمع، ضمن فعاليات موسم جدة التي تستمر حتى 18 يوليو المقبل.
وجاء هذا التوضيح من أبو زنادة، في معرض رده على ما أثير من مزاعم عن وجود مخالفات في فعاليتي "وايت كلوب" و"نيكي بيتش"، وهو ما نفاه أبو زنادة بشدة، واصفًا كل ما أثير حول ذلك بأنه "محض كذب وافتراء".
وشدد أبو زنادة على التزام القائمين على موسم جدة، بالأنظمة المعمول بها داخل المملكة روحًا ونصًا، وأن القائمين على الموسم هم من أبناء وبنات هذا البلد ويعرفون ويعون بشكل كامل ما يتوافق مع رغبات واهتمامات المواطنين والمواطنات بكافة فئاتهم العمرية، وحريصون كل الحرص على تلبيتها بأعلى درجة من الاحترافية في مسعى لكسب رضاهم من جهة، والتعزيز والإعلاء من شأن السياحة الداخلية من جهة ثانية.
فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. وحالة من الغضب والسخرية
من حاوي
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لقطات مضحكة من زفاف مسعود أوزيل وعروسه!
تسبب حفل زفاف اللاعب ذو الأصول التركية مسعود أوزيل Mesut Özil نجم نادي أرسنال في جدل كبير، حيث حضر حفل الزفاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكان شاهد هو وزجته على عقد الزواج. مسعود أوزيل وزوجته أمينة 7awi 1 مسعود أوزيل وزوجته أمينة مسعود أوزيل وزوجته أمينة حفل الزفاف الصاخب 7awi 1 حفل الزفاف الصاخب حفل الزفاف الصاخب العروس الجميلة أمينة غولشي 7awi 1 العروس الجميلة أمينة غولشي العروس الجميلة أمينة غولشي أمينة ومسعود 7awi 1 أمينة ومسعود أمينة ومسعود 1/4 ليظهر بعدها الزوجين مسعود وأمينة غولشي في لقطات مضحكة وظريفة حيث قام مسعود بالغناء لتقوم أمينة بالرقص على نغمات أغنية خاصة وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أكثر من فيديو لطيف من حفل الزفاف. صور محرجة لنجوم تركيا ستجعلكم تتوقفون عن حسدهم على جاذبيتهم 7awi 1 صور محرجة لنجوم تركيا ستجعلكم تتوقفون عن حسدهم على جاذبيتهم شاهد أيضاً: صور محرجة لنجوم تركيا ستجعلكم تتوقفون عن حسدهم على جاذبيتهم وفي فيديو آخر تظهر أمينة قبل الزفاف وهي وتكتب على الحذاء الخاص بالعُرس وهي عادة تركية قديمة الهدف منها التخلص من سوء الحظ والحفاظ على العروسة الجميلة من الحسد. حضر حفل الزفاف الصاخب مجموعة من أبرز نجوم تركيا من بينهم انجين التان دوزيان بطل مسلسل قيامة أرطغول وغيره من مشاهير الفن والرياضة في تركيا. وبمناسبة الزواج قرر مسعود علاج 1000 طفل وإطعام عدد كبير من الفقراء كجزء من عمله الخيري والاحتفال بزواجه، وقدم هدية فاخرة للعروس عبارة عن منزل في قلب أسطنبول تتجاوز قيمته الـ15 مليون ليرة تركي. المزيد: صور: أرقام لا تصدق.. اكتشفوا أطوال وأوزان أجمل نجمات تركيا بالصور: أشهر نجمات تركيا تمتلكن عيوب وتشوهات واضحة لم تؤثر على جمالهن نجمات تركيا الحسناوات في أيام الطفولة...صور طبق الأصل عن أيام الشباب ! تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو: ابن محمد نجم يتهم فنان كوميدي شهير بالتسبب في وفاة والده
قام الفنان المصري شريف نجم، ابن الفنان الراحل محمد نجم، بمهاجمة مواطنه، الفنان الكوميدي أحمد آدم، متهمًا إياه بأنه هو السبب الرئيسي في الوعكة الصحية الأخيرة التي أصيب بها والده، والتي توفي متأثرًا بها. صور: الفنان محمد عبد العزيز يتذكر عيد ميلاد والده بهذه الكلمات المؤثرة 7awi 1 صور: الفنان محمد عبد العزيز يتذكر عيد ميلاد والده بهذه الكلمات المؤثرة شاهد أيضاً: صور: الفنان محمد عبد العزيز يتذكر عيد ميلاد والده بهذه الكلمات المؤثرة وقال شريف نجم في تصريحات تليفزيونية أنه لم يكن ينوي الحديث عن أزمة محمد نجم مع أحمد آدم بعد حلقة برنامج شيخ الحارة، التي ظهر فيها الأخير وتحدث عن والده، إلا أنه بعدما ما نشره رئيس تحرير البرنامج حول هذه الحلقة، قرر الخروج عن صمته. وأوضح ابن الفنان الراحل أن الحلقة عُرضت في ثان أيام شهر رمضان الماضي، وقد شاهدها محمد نجم بعدما أرسله إليه أحد أصدقائه، مضيفًا أن أحمد آدم كان تلميذًا فاشلًا لدى والده. فيديو: المخرج جاد شويري يوضح حقيقة فبركة برنامج رامز في الشلال 7awi 1 فيديو: المخرج جاد شويري يوضح حقيقة فبركة برنامج رامز في الشلال شاهد أيضاً: فيديو: المخرج جاد شويري يوضح حقيقة فبركة برنامج رامز في الشلال وأضاف شريف نجم أن والده تعرض لأزمة صحية بعد مشاهدته فيديو حلقة أحمد آدم في برنامج شيخ الحارة، وقد أبلغهم الأطباء بعدها أنه أصيب بجلطة كبيرة. وأشار ابن الفنان الراحل أن الأعمار بيد الله، ولكن حديث آدم عن والده بشكل مسئ كان أحد الأسباب الرئيسية في تدهور صحة والده. بهذه الصورة الطريفة.. محمد هنيدي يطمأن محبي الفنان حسن حسني على صحته 7awi 1 بهذه الصورة الطريفة.. محمد هنيدي يطمأن محبي الفنان حسن حسني على صحته شاهد أيضاً: بهذه الصورة الطريفة.. محمد هنيدي يطمأن محبي الفنان حسن حسني على صحته المزيد: الفنان أحمد مالك يكشف سرًا مضحًا مر به سبب أزمة لزملائه فيديو: حسام حبيب يكشف عن فنان أخطأت زوجته شيرين بحقه فيديو: مقالب رامز جلال في فيلمه الجديد سبع البرمبة.. هكذا كان رد فعلهم فيديو: أحمد السقا يُعلق على منافسة مسلسل زلزال لمحمد رمضان له تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو: تشجيع لافت لطفل يبكي وهو يخفق في التدريب يبدل الموقف كلياً !
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لطفل لم يتمكن من كسر قطعة من الخشب في إطار تدريب رياضي. ويظهر في الفيديو المتداول، الطفل الصغير الذي لم يتعدى الأربع سنوات وهو يبكي بسبب إخفاقه المتكرر أثناء التدريب. فيديو: حوار غامض بين أب وطفله يأسر القلوب ويحقق ملايين المشاهدات 7awi 1 فيديو: حوار غامض بين أب وطفله يأسر القلوب ويحقق ملايين المشاهدات شاهد أيضاً: فيديو: حوار غامض بين أب وطفله يأسر القلوب ويحقق ملايين المشاهدات لكن الأمر تغير كلياً عندها راح المدرب يحثه على فعل ذلك، وكذلك بدأ زملاؤه يشجعونه بشكل لافت ويهتفون باسمه، حتى تمكن من كسر قطعة الخشب في نهاية المطاف. وعادة ما يجد الأطفال صعوبة كبيرة في الحصول على مصدر إلهام، لكن في هذا الفيديو يظهر كيف وقف الجميع بجانب الطفل الصغير دفعة واحدة ما جعله ينجز تدريبه على أكمل وجه. فيديو: عراك طريف بين توأم داخل رحم الأم يخطف قلوب الإنترنت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.