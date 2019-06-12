بسبب انشغالها في هذه الوظيفة.. فتاة سعودية تبحث عن مدير لأعمالها الخاصة وتحدد مواصفاته

أعلنت سمر سلطان، الشابة السعودية الوحيدة التي تعمل في موقع ”فيسبوك“، اليوم الأربعاء، عن وظيفة مدير أعمال لإدارة أعمالها الخاصة في المملكة بسبب انشغالها في وظيفتها بأشهر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم.

ونشرت سلطان إعلانها في موقع ”تويتر“ ، قالت فيه إنها تبحث عن شخص في المنطقة الشرقية التي تنتمي إليها، بشرط أن يكون قادرًا على إدارة أعمالها في السعودية، مشيرةً إلى كون العمل سيكون تحت إشراف والدها، إذ تقيم هي في دولة إيرلندا.

وأوضحت سلطان أنها تلقت سيرًا ذاتية كثيرة لراغبين بشغل الوظيفة، لكنها قالت إن ”كل من وظفتهم لا يملكون الخبرة وسرعة البديهة المطلوبة والمهارات التطبيقية“.

ورغم أن سلطان لم تكشف عن طبيعة أعمالها التي تبحث عن مدير لها، إلا أن عددًا من المهتمين بشغل الوظيفة رجحوا أن تكون مرتبطة بالتجارة الإلكترونية، لا سيما تجارة الأثاث، لكونها جزءًا من تخصص الشابة السعودية المقيمة في العاصمة دبلن.