شاهد: جلسة تصوير مشتركة بين لجين واسيل عمران

كشف حساب "Vogue Arabia"، عبر انستغرام، عن صورة للاعلامية السعودية لجين عمران وشقيقتها الفنانة اسيل عمران من أول جلسة تصويرٍ لهما معاً لصالح ڤوغ.

وفي تصريحها لفوغ قالت لجين عن شقيقتها: “أسيل أكثر تطلُّعاً للأمام منِّي، لكننا ننسجم معاً بشدة، ونحن محاطتان بعائلةٍ داعِمة ومُحبِّة رغم بعض الآراء السلبية”، كما تلقت الصورة العديد من التعليقات الايجابية من متابعي لجين عمران بعد ان اعادت نشرها على حسابها.

في سياق متصل، برزت لجين عمران من خلال رسمات عيون مشرقة ومكياح قوي يجعل ملامحها مميزة. فلم تتخلى عن الظلال البرونزية وخطوط الآيلاينر العريضة التي تجعل نظرتها ساحرة.

وحافظت لجين عمران من خلال المكياج الذي تطل من خلاله على طريقة رسم عيون ملفتة مع الظلال البرونزية الهادئة التي تغمر الجفون العليا.

كما لا تتخلى لجين عمران عن إبراز عينيها مع الآيلاينر الاسود الرفيع الممتد على كامل الجفون السفلى والعليا بأسلوب مميز. ولا تتردّد باختيار البلاشر البرونزي وتتّجه في كثير من الأحيان نحو تمرير بشكل أفقي اللون المطلوب لإبراز أعلى الوجنتين ولجعل المكياج مشرق.