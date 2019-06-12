الرئيس عباس يستنكر العمل الإجرامي الذي استهدف مطار أبها السعودي

استنكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، اليوم الأربعاء، العمل الإجرامي الذي استهدف صالة القادمين في مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، وتسبب بإصابة 26 شخصا من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح، واصفا إياه بالإجرامي والخطير ضد المملكة.

وأكد الرئيس حسب الوكالة الرسمية، وقوف فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا في مواجهة هذه الاعتداءات، مطالبا الجميع بإدانة هذه الأعمال والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها، لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" أوردت تصريحا رسميا حول سقوط "مقذوف معاد" (حوثي)، في صالة القدوم في المطار الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.