صور توثِّق «مخالفات التوطين» بمجمع ملابس نسائية بجدة

كشفت جولة «عاجل»، في مجمع الشرق للملابس النسائية بجدة، عن مخالفات بالجملة، في بعض محلات الملابس النسائية التي لا تزال تشغل عمالة وافدة، بعيدًا عن أعين الرقابة والجهات الحكومية.

وكشفت الجولة عن غياب الموظفات عن 85% من المحال؛ حيث لا يزال يعمل بها العنصر الرجالي على الرغم من أن محال بيع المستلزمات النسائية تم توطينها نسبة 100 %، منذ وقت مبكر، استنادًا لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويعد تشغيل العمالة في المحال النسائية مخالفًا لقرار الوزارة من جهة، ومن جهة أخرى تعتمد العمالة على التخفي عن أعين الجهات الرقابية، وكشفت الجولة عن مخالفات كثيرة في السوق الشهير دون خوف من الجهة المعنية.

وشكا عدد من الموظفات من غياب الرقابة وانتشار العمالة المخالفة التي تنتظر تحرك وزارة العمل وفرق التفتيش لضبطهم، وتطبيق القانون.