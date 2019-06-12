إغلاق جزئي لطريق الأمير نايف بالدمام لمدة 6 أشهر

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، الإغلاق الجزئي لطريق الأمير نايف بالدمام بدءًا من بعد غدٍ الجمعة؛ إيذانًا ببدء أعمال صيانة وتأهيل الطريق في مرحلته الأولى؛ حيث سيتم إغلاق الطريق ما بين تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود.

وقال الناطق باسم أمانة المنطقة محمد الصفيان في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ أعمال الصيانة والإغلاق تُنفذها وكالة التعمير والمشروعات بالأمانة بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية؛ حيث سيشهد طريق الأمير نايف أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر على ثلاث مراحل.

ووجَّه أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، بحسب البيان، بسرعة العمل في أعمال الصيانة مع التقيد بالجودة وأنظمة السلامة المرورية في تأهيل الطريق الذي يعتبر من الطرق الحيوية بحاضرة الدمام لكونه من الطرق الشريانية في المنطقة.

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وتشمل المراحل الأولى إغلاق الطريق ما بين تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود، والثانية إغلاق ما بين تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع طريق الملك خالد، والثالثة الإغلاق ما بين تقاطع طريق الملك خالد إلى تقاطع طريق الملك فهد، وذلك وفقًا للخطة الزمنية والآلية التي سيتم من خلالها البدء في أعمال الصيانة والتأهيل، بحسب المتحدث.

وأضاف أنّه تمَّ وضع الخطة المشتركة مع مرور المنطقة الشرقية لتحويل مسار الطريق أثناء فترة إغلاقه لعمل الصيانة عليه في كل مرحلة من المراحل الثلاث، لافتًا إلى أنّ الأعمال ستشمل صيانة طبقة الإسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية، من خلال التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة؛ حيث يعتبر طريق الأمير نايف من الطرق المحورية الرئيسة والحيوية والرابطة في حاضرة الدمام.

وأهابت أمانة المنطقة ومرور الشرقية بقائدي المركبات، الالتزام بالتحويلات المرورية في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، وذلك لسلامتهم, والتقيد بالتحويلات وأنظمة السلامة المرورية، واختيار الطرق البديلة حسب الخطة المرورية، وذلك خلال فترة أعمال الصيانة، وفي حال وجود أي ملاحظات يمكن الإبلاغ عنها عبر مركز ( 940 ) الذكي.