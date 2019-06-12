اليمن بعد هجوم مطار أبها: الحوثي حزام ناسف في خصر الأمة العربية

أدانت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي شنَّته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مطار أبها، وأسفر عن إصابة 26 مسافرًا، بينهم نساء وأطفال.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن الناطق باسم الحكومة راجح بادي قوله: إنَّ العبث الإيراني المتزايد يعرِّض منطقة الشرق الأوسط للخطر. لافتًا إلى أنّ الميليشيات الانقلابية التي تعدّ أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني هي بمثابة حزام ناسف في خصر الأمة العربية.

وطالب «المتحدث»، المجتمع الدولي بالوقوف لمواجهة ميليشيا الحوثي التي تهاجم المطارات باستمرار وتستهدف أمن واستقرار دول المنطقة، مؤكدًا أنَّ هذه الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران لا تفهم لغة السلام ومنهجها في التعامل يقتصر على العنف والسلاح فقط.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي أنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.

وأدانت مملكة البحرين، الهجوم الحوثي الإرهابي، وقال وزير خارجيتها خالد بن أحمد: «استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تمَّ بسلاح إيراني وأدّى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء.. المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوفر له».