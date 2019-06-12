مقطع فيديو يوثِّق طبيعة الحركة داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

وثق مقطع فيديو، انتظام العمل بمطار أبها، وعدم تأثر حركة الركاب بالهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الانقلابية (المدعومة من إيران)، وأكّدت هيئة الطيران المدني، والخطوط الجوية السعودية، وإدارة مطار أبها، اليوم الأربعاء، انتظام الحركة في المطار، وأنها تسير بشكل طبيعي.

وعبر الفيديو يظهر المسافرون وهم يتحركون بصورة طبيعة، ما يؤكد واقعية ما أعلنته هيئة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، بشأن انتظام الحركة في مطار أبها.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي أنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.

وأدانت مملكة البحرين، الهجوم الحوثي الإرهابي، وقال وزير خارجيتها خالد بن أحمد: «استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني وأدّى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء.. المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوافر له».