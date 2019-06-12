البرلمان العربي: هجوم الحوثي على مطار أبها «جريمة حرب»

أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي شنَّته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مطار أبها، وأسفر عن إصابة 26 مسافرًا.

ونقلت فضائية «العربية» عن رئيس البرلمان مشعل بن فهم السلمي إنّ «استهداف مطار أبها من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية جريمة حرب»، مطالبًا «الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف حازم ضد الانقلابيين»، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي، أنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.

وأكّدت الخطوط الجوية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني، انتظام الرحلات من وإلى مطار أبها، وأنّ الحركة تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالهجوم الحوثي الإرهابي.

وأدانت دول، بينها مصر والبحرين وفلسطين واليمن والكويت، الهجوم الحوثي الإرهابي ودعت إلى موقف دولي حازم رادع ضد الميليشيات الانقلابية الموالية لإيران.