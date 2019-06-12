الأمير جلوي ومدير الخطوط السعودية يبحثان أعمال محطتي نجران وشرورة

بحث أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، مع مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، خطة أعمال الخطوط بمحطتي نجران وشرورة.

ونوّه أمير المنطقة في مستهل اللقاء، بحرص القيادة الحكيمة على توفير كل ما يضمن راحة المواطن الكريم، معربًا عن عظيم الفخر والاعتزاز برجال الوطن في الحد الجنوبي، الذين كانوا بنصر من الله الحصن المنيع الذي جعل الجميع ينعم في أمن وأمان، وسير الحياة بكل طمأنينة.

وأشاد الأمير جلوي بالمواقف الوطنية المشرفة للخطوط السعودية، منذ انطلاقة عاصفة الحزم، في مضاعفة الرحلات بالمحطات المجاورة، وتأمين البدائل، مقدمًا شكره لجميع العاملين في الخطوط هذا اليوم.

من جهته، أكّد المهندس الجاسر أنّ ما اتخذته الخطوط من إجراءات هو من صميم الواجب الوطني، وأنَّها تواصل جهودها لتقديم كل يحقق تطلعات القيادة الرشيدة تجاه الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ نقل ما يربو 400 ألف راكب من نجران إلى المحطات المجاورة.