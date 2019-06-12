بـ«بيان رسمي».. مصر تدين جريمة الحوثي ضد مطار أبها

أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي شنَّته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مطار أبها، وأسفر عن إصابة 26 مسافرًا.

وأكّدت وزارة الخارجية المصرية في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، وقوف القاهرة إلى جانب حكومة وشعب المملكة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية.

وأعرب البيان عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الهجمات التي تستهدف المطارات تمثل خرقًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، كما دعا المجتمع الدولي للعمل على التصدي لكل الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

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وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي أنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.

وأدانت دولٌ، بينها فلسطين واليمن والكويت والبحرين، الهجوم الحوثي الإرهابي ودعت إلى موقف دولي حازم رادع ضد الميليشيات الانقلابية الموالية لإيران.

في الوقت نفسه، أكّدت الخطوط الجوية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني، انتظام الرحلات من وإلى مطار أبها، وأنّ الحركة تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالهجوم الحوثي الإرهابي.