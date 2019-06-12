الخطوط السعودية: انتظام الرحلات من وإلى مطار أبها

أكّدت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، انتظام الرحلات من وإلى مطار أبها، وذلك بعد تعرُّضه لهجوم إرهابي شنّته ميليشيا الحوثي الانقلابية (الموالية لإيران).

وقالت الخطوط السعودية ردًا على سؤال أحد المتابعين بشأن تأجيل الرحلات المتوجّهة إلى أبها بعد الهجوم الحوثي الإرهابي: «أهلًا ضيفنا العزيز (..) الرحلات من وإلى مطار أبها مستمرة (..) شكرًا لتواصلك وكل عام وأنتم والوطن بخير».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي أنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.

أكّدت هيئة الطيران المدني، اليوم، انتظام الحركة في مطار أبها، وقالت إنَّ الرحلات تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالهجوم الإرهابي.