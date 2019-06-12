فلسطين تدين هجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

أعربت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي شنَّته ميليشيا الحوثي الانقلابية في مطار أبها، وأسفر عن إصابة 26 مسافرًا، بينهم نساء وأطفال.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» (رسمية): «إنَّ الرئيس محمود عباس أدان العمل الإجرامي الذي استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، والذي استهدف صالة القادمين، وأدى إلى إصابة 26 شخصًا من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح»، واصفًا إياه بـ«الإجرامي والخطير ضد المملكة».

وأكد عباس، بحسب الوكالة، وقوف فلسطين إلى جانب المملكة ملكًا وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذه الاعتداءات، مطالبًا الجميع بإدانة هذه الأعمال والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها، لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي أنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.

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وأدانت مملكة البحرين، الهجوم الحوثي الإرهابي، وقال وزير خارجيتها خالد بن أحمد: «استهداف الاٍرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني، وأدّى الى وقوع إصابات بين الأبرياء.. المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الاٍرهاب الحوثي والدعم الايراني المتوافر له».

كما أدانت الحكومة اليمنية الهجوم الإرهابي، وصرح المتحدث باسمها راجح بادي بأنَّ العبث الإيراني المتزايد يعرض منطقة الشرق الأوسط للخطر، لافتًا إلى أنّ الميليشيات الانقلابية التي تعد إحدى أذرع الحرس الثوري الإيراني هي بمثابة حزام ناسف في خصر الأمة العربية.

وطالب بادي، المجتمع الدولي بالوقوف لمواجهة ميليشيا الحوثي التي تهاجم المطارات باستمرار وتستهدف أمن واستقرار دول المنطقة، مؤكدًا أنَّ هذه الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران لا تفهم لغة السلام ومنهجها في التعامل يقتصر على العنف والسلاح فقط.