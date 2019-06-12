مطار أبها.. انتظام الحركة وخطة التطوير رغم إرهاب الحوثي المدعوم من إيران

جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة (عسكريًّا، ولوجستيًّا، وسياسيًّا) من إيران التأكيد على نهجها الإرهابي، من خلال الهجوم الذي شنَّته الميليشيات على مطار أبها، في اعتداء سافر على منشأة مدنية، ما تسببت في إصابة نساء وأطفال، من جنسيات مختلفة.

وفيما تم نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع وفق المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي، الذي أوضح أن مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بالمطار.

بدورها، أكّدت هيئة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، انتظام الحركة في مطار أبها، بعد تعرُّضه للهجوم الإرهابي، وأوضحت الهيئة أنّ «حركة الطيران في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي»، فيما قالت إدارة المطار: «أعزاءنا المسافرين: نود التنويه بأن الحركة الجوية في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي».

وجاء الهجوم الإرهابي الحوثي، في وقت تتواصل فيه أعمال التطوير التى تنفذها الجهات المختصة في مطار أبها، بمنطقة عسير، الذي تأسّس عام 1977، وتبلغ المساحة المبنية ٣٥٤٧ مترًا مربعًا، ويضم عددًا من المرافق تتمثّل في «الخدمات الحكومية - صالة القدوم».

وهناك: «VIP - صالات القدوم»، «خدمات الاتصالات القدوم»، «الدعاية والإعلام - صالة القدوم»، «خدمات السفر والسياحة - صالة القدوم»، «نقل الركاب خارج الصالات»، «تغليف الأمتعة خارج الصالات».

كما يضم: «مواقف السيارات - خارج الصالات»، «الخدمات البنكية- خارج الصالات»، «خدمات النقل - خارج الصالات»، «مكاتب الطيران - صالة القدوم»، «خدمات المطاعم الهدايا - صالة القدوم»، «نقل وشجن السيارات - خارج الصالات»، «تأجير سيارات - صالة القدوم».

Advertisements

وفي العاشر من مارس الماضي، أعلن وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، الخطط الاستراتيجية لمشروعات النقل في منطقة عسير، والتي تضمنت مشروعات النقل الجوي بالمنطقة.

وتتضمَّن أعمال التطوير، مشروع مطار أبها الجديد الذي يشتمل على صالة السفر الرئيسة الجديدة بالإضافة إلى كامل المرافق اللازمة للتشغيل، وتوسعة الصالات والمدرج الرئيس للمطار الحالي الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية من 1.1 مليون مسافر سنويًّا إلى 2.5 مليون مسافر.

ويشمل مخطط التطوير زيادة عدد بوابات التصعيد للرحلات الداخلية إلى أربع بوابات بمقاعد انتظار تتسع إلى 750 مقعدًا، مع إمكانية زيادة عدد البوابات إلى ست بوابات حسب الحاجة التشغيلية للمطار.

أيضًا، تشمل الخطة زيادة عدد بوابات الرحلات الدولية إلى بوابتين بمقاعد انتظار تتسع إلى 300 مقعد، علاوة على تأهيل المدرج الرئيس لاستقبال الطائرات الكبيرة وعريضة البدن، هذا وقد بدأ المطار في تسيير رحلات دولية في يونيو 2009، وأقلعت أول رحلة دولية منه إلى القاهرة.

إلى ذلك، قال متحدث التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إنّ الجهات المختصة تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي.

وتابع: «قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الميليشيات الإرهابية».