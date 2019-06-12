الكويت تؤكِّد مساندتها للمملكة في  كل ما تتخذه لحماية أمنها واستقرارها

أدانت دول الكويت الهجوم الذي شنَّته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها، صباح اليوم الأربعاء. وأكَّدت دولة الكويت تأييدها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. وقالت الخارجية الكويتية: إنَّ الاعتداء الذي استهدف أراضي المملكة يمثل تصعيدًا خطيرًا. في السياق ذاته، أدانت مملكة البحرين، الهجوم الإرهابي، وقال وزير خارجيتها خالد بن أحمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استهداف الاٍرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تمَّ بسلاح إيراني، وأدّى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء.. المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الاٍرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوافر له».

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