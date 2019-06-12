المجر وبولندا تثمنان الجهود الإغاثية والإنسانية السعودية عالميًا

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي في الرياض، الوزير المفوض، نائب رئيس البعثة المجرية لاسلو تشابا باب في مقر المركز بالرياض.

واطلع رئيس البعثة المجرية، على ما يقدمه المركز من خدمات إغاثية وإنسانية لعدد من الدول المنكوبة في العالم، والبرامج التي نفذها المركز في اليمن، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء.

وأبدى الوزير المفوض إعجابه بالمستوى المهني المتقدم للمركز ودوره الإنساني النبيل الذي شمل مختلف دول العالم.

في سياق آخر، التقى الدكتور الربيعة، على هامش معرض وارسو الدولي الإنساني، اليوم الأربعاء، وزير خارجية جمهورية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في وارسو محمد بن حسين مدني.

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وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بولندا وسبل تعزيزها في المجالات الإغاثية والإنسانية، وبحث سبل التعاون مع الهيئات والمنظمات الإنسانية البولندية، إضافةً إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقدَّم الربيعة شرحًا مفصلًا عن جهود المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة وخصوصًا الوضع الإنساني في اليمن وما قدمته المملكة من جهود لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تعرض لها الشعب اليمني نتيجة الانقلاب الحوثي على الشرعية .

وثمّن وزير الخارجية البولندي من جانبه الدور البارز للمملكة بوصفها تلعب دورًا مؤثرًا وقياديًا على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وما تقدمه من جهود إغاثية وإنسانية في العديد من الدول حول العالم.