السعودية اليوم / ‏قائد المنطقة الجنوبية يقلد اللواء الغامدي رتبته الجديدة



أبها 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

قلّد قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري بمكتبه امس اللواء الركن محمد بن سعيد مهدي الغامدي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء ركن.

وعبر اللواء الغامدي عن امتنانه لهذه الثقة الملكية بترقيته وتعيينه مساعدا لقائد المنطقة الجنوبية للشؤون العملياتية عازما على العهد والوعد لخدمة الدين والوطن بلد الشموخ والكرامة في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و سمو ولي عهده الأمين الامير

// انتهى //

16:11ت م

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أبها 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واسقلّد قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري بمكتبه امس اللواء الركن محمد بن سعيد مهدي الغامدي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء ركن.وعبر اللواء الغامدي عن امتنانه لهذه الثقة الملكية بترقيته وتعيينه مساعدا لقائد المنطقة الجنوبية للشؤون العملياتية عازما على العهد والوعد لخدمة الدين والوطن بلد الشموخ والكرامة في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و سمو ولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان سدد الله خطاه.// انتهى //16:11ت م0116

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