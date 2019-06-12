

الدمام 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

تعمل بلدية محافظة الخفجي حاليا على إغلاق وسفلتة الحفر في الطرق والشوارع داخل الأحياء السكنية في جميع أنحاء المحافظة، التي تأتي استكمالاً للمراحل السابقة, ضمن إطار رفع مستوى الطرق بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية تعمل على استكمال المراحل السابقة من تنفيذ سفلته الحفر داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بهدف إغلاقها وإصلاح التشققات، وإعادة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسية, والتي تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية، وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة .

وبين أن مشروع صيانة سفلتة الحفر الموجودة داخل المحافظة شملت جزء من حي الملك فهد قسيمة (أ- ب) وجزء من حي المحمدية وحي الخالدية وحي اللؤلؤ وطريق الملك عبدالله وطريق الأمير سلطان, مشيرا إلى أسباب تكوّن هذه الحفر ، إذ كانت الأمطار السبب في ذلك، مؤكداً أهمية صيانتها بشكلٍ دوري، مبيناً أن كميّة الإسفلت المستخدمة في هذه الحفر بلغت 125 طناً.

ونوّه المهندس الحميداني بسعي البلدية عبر خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة، مؤكداً أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها، ضمن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، المتماشية مع حملة معالجة التشوه البصري (تحسين المشهد الحضري) و (كذا أحلى)، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع البلديات والأمانات بالمملكة.

// انتهى //

16:11ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الخفجي تستكمل أعمال ردم الحفر التي خلفتها الأمطار في طرق وشوارع المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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