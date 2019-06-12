السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة

المدينة المنورة ٠٩ شوال 1440 هـ ١٢ يونيو 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة، في مكتبه بالإمارة نائب مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء علي بن سليم العطوي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة لواء.

وتمنى سمو أمير المنطقة بالنيابة للواء العطوي المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جهته، عبر اللواء العطوي عن بالغ شكره وتقديره وإعتزازه بالثقة الملكية، مؤكداً أن هذه الترقية دافعاً له لبذل المزيد من التفاني والإخلاص. سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يديم على الوطن أمنه وإستقراره.

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// أنتهى //

16:09ت م

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